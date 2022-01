Taxa de vacinação de reforço contra a Covid-19 entre os mais velhos próxima dos 90%

Quase 79 mil pessoas receberam na terça-feira a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e a partir dos 70 anos o universo de vacinados com dose de reforço aproxima-se já dos 90%, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com relatório de vacinação diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), na terça-feira foram administradas "95.553 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe".

Portugal tem 8.707.787 pessoas com a vacinação primária completa e 3.109.134 com uma dose de reforço administrada, sendo que na terça-feira foram inoculadas com essa dose de reforço 78.750 pessoas.