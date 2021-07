ÚLTIMOS DADOS | 8 Mortos | 2625 Infetados | 193 Doentes em UCI | 49% Vacinados

Nas últimas 24 horas morreram mais oito pessoas vítimas de Covid-19. O número de novos infetados subiu para 953 059, mais 2625 que este sábado.









O número de internados disparou para 879, mais 44 pessoas que sábado. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais 12 pessoas com Covid-19, num total de 193.





A incidência nacional está agora nos 418,3 casos por 100 000 habitantes. O R(t) situa-se nos 1,07.



Registam-se mais 1415 casos ativos (54 197 no total).



Mais 1202 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas, totalizando

881 570 desde o início da pandemia.



Há menos 2777 contactos em vigilância, reduzindo o número total para 80 147.



Duas mortes ocorreram no Norte, quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo, e as outras duas nas ilhas.