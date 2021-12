Vacina da Pfizer deverá ser eficaz contra a variante Ómicron, diz farmacêutica

"Não esperamos que haja uma queda significativa na eficácia", disse Ralf Rene Reinert, vice-presidente da Pfizer, em entrevista à Bloomberg.

"Mas, novamente, isso é só especulação.

Vamos verificar.





Teremos os dados nas próximas semanas."

A farmacêutica Pfizer diz que é provável que a sua vacina contra a Covid-19 resista à variante Ómicron e que os dados sobre a eficácia estejam disponíveis dentro de duas a três semanas.vacina duas vezes, com o surgimento das variantes Beta e Delta, e concluiu nas duas vezes que a vacina original tinha uma boa eficácia, disse Reinert. A mesma avaliação será feita desta vez com a nova variante que surgiu na África do Sul.

"Não é como se começássemos do zero", disse Reinert. "Nós sabemos o que temos que fazer."