Começa no próximo dia 22 de novembro a vacinação em simultâneo das vacinas contra a gripe e doses de reforço contra a Covid-19 a cerca de 28 mil bombeiros.

O início desta fase prende-se com o papel dos bombeiros como " uma função essencial do Estado devido à dimensão operacional do transporte pré-hospitalar que executam" e "reconhece-se o papel que estes têm desempenhado no combate à pandemia da Covid-19".







Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).