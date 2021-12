Variante Ómicron leva Governo britânico a acionar plano B com regresso do teletrabalho e passes sanitários

O Governo britânico vai acionar o "plano B" para tentar controlar o avanço da variante Ómicron, introduzindo a recomendação para o teletrabalho e o uso de passes sanitários em discotecas e grandes eventos, anunciou o primeiro-ministro, Boris Johnson.

O chefe do Governo disse numa conferência de impresa ser "proporcional e responsável passar para o Plano B" perante o avanço da nova variante do vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, cujos dados mostram que o número de casos está a duplicar cada dois a três dias.

As medidas aplicam-se a Inglaterra, enquanto as regras na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que têm sido mais apertadas, são da responsabilidade dos respetivos governos autónomos.