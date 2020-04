Os festejos de vitória dos médicos depois de um bebé com coronavírus deixar o ventilador. Veja as imagens

Numa altura em que Espanha atravessa uma das fases mais difícieis da sua história enquanto nação devido à pandemia devastadora do novo coronavírus que já provocou milhares de mortos no país, chega uma boa notícia que está a deixar a comunidade médica e o povo espanhol mais esperançoso.

O bebé de quatro meses, internado no Hospital Materno Infantil de Málaga, no passado dia 16 de março, foi desentubado do ventilador na passada quinta-feira. A novidade foi comemorada pelos profissionais de saúde desta unidade hospitalar, que aplaudiram o momento efusivamente.

O menino "evolui satisfatoriamente" e poderá sair dos cuidados intensivos já nos próximos dias. "Felizmente, casos como o desta criança são excepcionais nesta pandemia e geralmente as crianças que ficam em estado grave são pacientes com outras doenças ou infeções associadas (...) São estas histórias que nos enchem de força para combater a doença", explicou José Camacho, chefe da pediatria do hospital, à imprensa.

O vídeo dos festejos no hospital foi amplamente difundido pelos media espanhóis e está a ser encarado como um momento de esperança, numa altura em que Espanha é já o segundo país com mais casos de Covdi-19 em todo o Mundo.