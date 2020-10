Abrir as janelas de casa é uma medida muito eficaz contra a Covid-19

Manter as janelas de casa abertas durante o dia é uma medida fundamental para conter a transmissão da Covid-19, revela um estudo realizado por um grupo de investigadores da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos.

De acordo com os resultados desta investigação, que foram recentemente publicados na revista Physics of Fluids, a ventilação contínua reduz de forma significativa a presença de pequenas partículas virais suspensas no ar, os chamados aerossóis.

Compostos por uma suspensão de partículas muito pequenas, os aerossóis são responsáveis pela transmissão aérea do vírus.

Para chegar a estes resultados, os investigadores deste estudo usaram modelos computacionais para reproduzir o movimento das partículas de saliva contidas no aerossol, sob várias condições de ventilação dentro de uma sala.

Apesar de mostrarem que as partículas podem ser transmitidas até distâncias de quase 2,5 metros, porque são transportadas por movimentos do ar, os resultados não deixam margem para dúvidas: quase 70% das gotas do tamanho de um micrómetro (milésimo de milímetro) são eliminadas de uma sala quando as janelas estão abertas. Estes resultados também podem ser aplicados, por exemplo, às salas de aula.

De acordo com as conclusões do referido estudo, abrir as janelas é mais eficaz que ligar o ar condicionado, que apenas consegue remover cerca de 50% das partículas no ar, com as restantes a depositarem-se nas superfícies, fazendo com que possam voltar a circular mais tarde.