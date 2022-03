Agência Europeia do Medicamento autoriza vacina da Moderna e reforço da Pfizer para crianças

A Agência Europeia do Medicamento autorizou as vacinas para a Covid-19 da farmacêutica Moderna em crianças dos 6 aos 11 anos e recomendou doses de reforço da vacina Pfizer - BioNTech para crianças com 12 anos ou mais.

O diretor da agência sediada em Amsterdão, Marco Cavaleri, disse em conferência de imprensa que no caso de crianças até aos 11, será dada metade da dose da Moderna administrada a adolescentes e adultos.

A vacina da Moderna também está autorizada para servir como dose de reforço para pessoas que foram injetadas com outras vacinas.