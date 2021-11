Alemanha bate recorde de novos casos e incidência por Covid-19

A Alemanha voltou a registar novos máximos diários de novas infeções por coronavírus e incidência desde o início da pandemia, de acordo o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, que avança com um recorde de 52.826 novos casos.

Segundo as autoridades de saúde alemãs, estes novos casos nas últimas 24 horas comparam com os 39.676 de há uma semana.

A incidência registou também um novo pico, com 319,5 novas infeções por 100.000 habitantes, comparando com os 312,4 de terça-feira, 232,1 na semana passada e 66,1 no mês anterior.