Angola com média diária de 10 casos de Covid-19 após alivio das restrições

Angola registou 16 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, e uma média de 10 desde o início de março, depois do aligeiramento das medidas de prevenção da doença, incluindo a reaberturas das zonas balneares, foi esta terça-feira anunciado.

Com o alívio das restrições, milhares de angolanos optaram pelas praias para usufruir do fim de semana prolongado, com segunda-feira de "ponte" para os funcionários públicos e feriado na terça-feira, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

Segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde angolanas divulgado esta terça-feira, os 16 novos casos foram identificados em Luanda (15) e no Zaire (um) em pessoas com idades entre 6 e 71 anos, 13 do sexo masculino e três do feminino.

Neste período não foi reportado nenhum óbito, pelo sétimo dia consecutivo, nem qualquer paciente recuperou da doença, tendo sido processadas 6.446 amostras por RT-PCR com uma taxa diária de positividade de 0,2%.

O país lusófono registou uma média de 10 casos desde 1 de março, altura em que entrou em vigor o novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública que autorizou a reabertura de praias e piscinas e permitiu o regresso de 100% da força de trabalho presencial, com obrigatoriedade de certificado de vacinação, bem como funcionamento dos ginásios e realização de atividades religiosas, reuniões, festas, cerimónias fúnebres e em casinos, com a totalidade da capacidade do espaço.

Angola soma 98.828 casos de Covid-19,dos quais 1.900 óbitos, 96.814 recuperações e 115 em fase ativa da doença.

Encontram-se igualmente internadas 10 pessoas e outras 10 estão em quarentena institucional.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.996.378 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na segunda-feira.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.