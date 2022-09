Aprovadas novas vacinas adaptadas à variante Ómicron, informa EMA

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizou o uso de duas vacinas adaptadas às novas variantes do vírus SARS-COV-2, na UE, que podem ser administradas em pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, que tenham completado o primeiro esquema de vacinação contra a Covid-19.Estas vacinas são versões adaptadas das originais Comirnaty (da Pfizer) e Spikevax (da Moderna) para protegar da estirpe orginal e da subvariante Omicron."Iremos agora proceder a uma autorização acelerada destas vacinas para assegurar que possam ser rapidamente implantadas em toda a UE", garantiu, em comunicado, a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides.Em comunicado, a EMA refere que as vacinas adaptadas podem alargar a proteção contra diferentes variantes e, por isso, espera-se que ajudem a manter a proteção contra a Covid-19 à medida que o vírus evolui.