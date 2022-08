Autoridades de saúde admitem não saber fonte do surto de Covid-19 em Macau

As autoridades de saúde de Macau admitem não saber a fonte do pior surto de covid-19 em Macau desde o início da pandemia, mas reiteram que foi causado por "objetos ou produtos vindos do estrangeiro".

Na segunda-feira, o diretor dos Serviços de Saúde (SSM) da região administrativa especial chinesa, Alvis Lo Iek Long, disse que o surto se deveu à "importação de produtos" e reconheceu que, "no futuro, pode surgir novo surto".

A investigação epidemiológica não encontrou a subvariante do Omicron que causou o surto em Macau em "nenhum dos infetados no estrangeiro", que realizou a quarentena obrigatória à chegada à cidade, disse hoje Leong Iek Hou, do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, numa conferência de imprensa.