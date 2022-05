Boris Johnson invoca guerra e crise económica para evitar demissão

O primeiro-ministro britânico invocou a guerra na Ucrânia e a crise do aumento de custo de vida para continuar em funções, apesar da pressão para se demitir devido ao desrespeito das restrições da pandemia em Downing Street.

"Tudo o que posso dizer é que penso que, considerando tudo o que está a acontecer agora, cabe-me continuar a servir as pessoas deste país, não só para ajudar a ultrapassar a maior guerra na Europa em 70 anos, mas o enorme aumento do custo de vida, e cumprir os compromissos do programa [eleitoral]", afirmou numa conferência de imprensa.

Uma sondagem publicada pela empresa YouGov indica que 59% dos britânicos consideram que Johnson deve demitir-se do cargo de primeiro-ministro, embora 83% não acreditem que ele o faça, e 74% pensam que o líder conservador mentiu quando disse que não sabia que estava a violar a lei.