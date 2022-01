Brasil atinge novo máximo de 205 mil novos infetados por Coronavírus em 24 horas

O Brasil atingiu esta quarta-feira um novo recorde negativo, com mais de 205 mil novas infeções por Coronavírus em somente 24 horas. Os números foram divulgados no final do dia pelo consórcio de veículos de imprensa que acompanha a evolução da pandemia em tempo real.

De acordo com o novo boletim, nas últimas 24 horas monitorizadas pelas secretarias de saúde dos 27 estados brasileiros, foram confirmadas novas 205.310 infeções por Covid-19, a esmagadora maioria pela variante Ómicron. Esse número assustador é o maior desde o início da pandemia de Coronavírus no Brasil, que registou o primeiro caso em 26 de Fevereiro de 2020, e superou o recorde anterior, registado na terça-feira, quando foram confirmados 132 mil novos contágios num único dia.

O novo máximo alcançado esta quarta-feira representa uma impressionante alta de 487% em relação aos números de 14 dias atrás. Ao todo, ainda segundo o consórcio de imprensa, o Brasil já registou até agora um total de 23.420.861 pessoas infetadas com o Coronavírus, pelo menos oficialmente, pois especialistas estimam que o número real de pessoas que contraíram Covid-19 seja muito maior do que esse.

No mesmo período de 24 horas, os 27 estados brasileiros registaram 349 novas mortes em decorrência de complicações provocadas pelo Coronavírus. Mesmo o número de óbitos não estando a acompanhar a vertiginosa subida dos novos contágios, ainda assim as mortes registadas esta quarta-feira representam um alarmante aumento de 114% em relação a 14 dias atrás, tendo o país chegado a um total de 621.927 vítimas fatais na pandemia.