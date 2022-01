Brasil volta a ter média diária de mortes por Covid-19 acima das 300

Num novo indicador do forte avanço da pandemia de Coronavírus no país desde o final de 2021, o Brasil voltou a registar uma média diária de mortes pela Covid-19 acima das 300. Os dados foram avançados na noite desta segunda-feira, 24, no novo boletim diário do consórcio de veículos de imprensa criado para acompanhar a evolução da pandemia no país.

Segundo o boletim, nas últimas 24 horas com os dados já computados, o Brasil registou 267 novos óbitos provocados pela Covid-19. Com isso, a média móvel diária, que é a soma de todas as mortes numa semana dividida por sete dias, para anular as oscilações para mais e para menos, ficou em 307, um aumento de 152% em relação a 14 dias atrás.

Foi a primeira vez que a média diária de mortes pela Covid-19 ficou acima de 300 desde o mês de Outubro do ano passado. Até esta segunda-feira, o Brasil confirmou 623.412 mortes pela doença, que teve início no país em Fevereiro de 2020.

O número de casos confirmados também está com forte crescimento no país. Em 24 horas, foram confirmadas mais 90.509 pessoas infetadas pelo Coronavírus, um aumento de 241% em relação a 14 dias atrás, somando 24.134.946 brasileiros atingidos pela pandemia nos últimos dois anos.