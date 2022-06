Canadá suspende temporariamente testes aleatórios de Covid-19 a passageiros à chegada

O Canadá suspendeu a realização de testes aleatórios à Covid-19 em todos os aeroportos durante o resto do mês de junho para aliviar os períodos de espera a que os passageiros que chegam ao país têm sido sujeitos nas últimas semanas.De acordo com o governo canadense, esta sexta-feira, os testes aleatórios à chegada ao país vão ser interrompidos no sábado e retomados a 1 de julho, mas "fora do local", disse a fonte."É importante notar que [os testes aleatórios] serão restabelecidos, uma vez que esta é a única maneira que temos de detetar novas variantes que chegam ao país, uma vez que os países já não estão a obrigar à realização de testes PCR", salientou Marie-France Proulx, porta-voz para o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, à CBC News.Em entrevista ao Power & Politics da CBC , o ministro do Turismo, Randy Boissonnault, disse que a pausa de três semanas nos testes aleatórios dará tempo ao governo para estabelecer testes fora do local.Até agora, os viajantes totalmente vacinados estavam a ser submetidos a testes aleatórios de COVID-19 à chegada ao país.