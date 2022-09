China diz que estratégia 'zero casos' de Covid-19 é economicamente mais "racional" para o país

A estratégia 'zero casos' de Covid-19 continua a ser economicamente "mais racional" para a China do que coexistir com o coronavírus, asseguraram hoje as autoridades de saúde do país asiático, citadas pela imprensa estatal.

A política chinesa é a "forma mais científica de travar a Covid-19, à medida que a pandemia continua a alastrar-se pelo mundo, criando novos riscos", defendeu o vice-diretor do Centro Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças, Chang Jile.

A abordagem chinesa consiste em "detetar rapidamente novos surtos e conter a propagação com o menor custo possível", descreveu Chang.