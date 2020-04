Confirmado oitavo caso de coronavírus em Cabo Verde

As autoridades de saúde cabo-verdianas confirmaram este sábado o oitavo caso positivo de covid-19 no arquipélago, sendo o terceiro na mesma família, que reside na cidade da Praia.

Em comunicado, o Governo refere que este novo caso foi conhecido depois de um dos filhos do casal de cabo-verdianos internado com covid-19 no hospital da Praia ter agora testado positivo para a doença, provocada pelo novo coronavírus.

"Temos quatro casos importados e quatro diretamente ligados aos importados", explicou à Lusa o Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia.

Na origem deste caso, que foi o primeiro de transmissão local em Cabo Verde, terá estado o marido, de 43 anos e residente na Praia. Regressou a Cabo Verde em 18 de março, proveniente de França num voo através de Lisboa, tendo ficado desde então em isolamento, acabando por acusar positivo para covid-19.

A mulher, de 41 anos e igualmente residente na Praia, foi posteriormente confirmada com covid-19 e agora um dos filhos do casal.

"A paciente, esposa do primeiro caso positivo da Praia continua positiva e um dos filhos [com testes] inconclusivos, deu resultado positivo. Continuam, ambos, internados em isolamento", lê-se no comunicado do Governo, emitido esta manhã.

O marido já testou negativo para covid-19 por duas vezes, mas as autoridades de saúde ainda não dão o caso como recuperado.

O primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde, registado na ilha da Boa Vista e confirmado em 20 de março, foi um turista inglês de 62 anos que acabou por morrer, e o último, a anterior ao caso confirmado hoje, uma cidadã chinesa de 56 anos residente em São Vicente, em 03 de abril.

Na Boa Vista registou-se outro foco, com uma turista dos Países Baixos, enquanto o primeiro caso, registado num outro hotel da ilha, terá dado origem a um turista inglês infetado, juntamente com um funcionário, cabo-verdiano.

Os dois turistas estrangeiros regressaram, entretanto, aos países de origem.

"Todos os casos positivos continuam em bom estado de saúde", esclarece o Governo.

Cabo Verde cumpre hoje 14 dias, de 20 previstos, de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de 693 e estão registados 12.973 casos em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte de cerca de 103 mil pessoas e infetou mais de 1,7 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 335 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.