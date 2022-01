Covid-19 causa problemas de fornecimento nos supermercados australianos

Os supermercados na Austrália estão a enfrentar problemas de abastecimento, principalmente em produtos frescos e de carne, na sequência da rápida propagação da covid-19 no país, que esta terça-feira relatou cerca de 48.000 novas infeções e quatro mortes.

A falta destes produtos nas prateleiras dos supermercados após as festividades deve-se a problemas logísticos ligados ao elevado número de infeções da covid-19 entre camionistas e trabalhadores, incluindo nos centros de distribuição.

Sydney e Melbourne, as cidades mais populosas do país, foram as mais atingidas pelo surto da variante Ómicron.