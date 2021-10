Covid-19 faz aumentar mortes por tuberculose, alerta a OMS

As mortes por tuberculose aumentaram "pela primeira vez em mais de uma década", na sequência da resposta global contra a Covid-19, que "fez retroceder anos de progressos", constata a Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o mais recente Relatório Global da Tuberculose, que será apresentado esta quinta-feira pela OMS, em 2020 morreram mais pessoas com a doença infecciosa do que no ano anterior.

"Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas morreram de tuberculose" no ano passado, "incluindo 214 mil pessoas seropositivas", um dos grupos de maior risco, conclui a OMS, receando que o número de infetados e mortos com tuberculose "possa ser muito mais elevado em 2021 e 2022".