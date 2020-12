Espanha ultrapassa as 50 mil mortes por Covid-19

A Espanha ultrapassou as 50 mil mortes por Covid-19, ao somar 298 óbitos desde 24 de dezembro, enquanto a incidência acumulada nos últimos 14 dias desceu para 246,9 por cada 100.000 habitantes, revelou hoje o Ministério da Saúde.

Além da subida para 50.122 mortes desde o início da crise pandémica, o país registou também 24.462 novos casos, de acordo com os dados dos últimos dias reportados hoje pelas comunidades autónomas, tendo o país ultrapassado já os 1,8 milhões de casos de contágio.

As regiões registam 12.172 internamentos de pacientes em hospitais, mais 1.428 desde 24 de dezembro, com uma taxa de ocupação hospitalar de 10,4% em comparação com 8,08% na quinta-feira, e que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos se situa nos 21,14% das camas ocupadas.