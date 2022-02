Hesitação em tomar vacina contra a Covid-19 pode estar ligada a traumas de infância, diz estudo

egligência ou abuso físico, verbal e sexual, revela um novo estudo.Os especialistas em saúde pública descobriram que o sofrimento na infância pode fazer com que as pessoas sejam menos propensas a confiar nas informações oficiais sobre a pandemia, bem como a seguir as restrições ou usar máscara.Foram entrevistadas 2.285 pessoas com 18 anos ou mais no País de Gales durante as restrições entre 2020 e 2021. Os participantes foram questionados sobre nove diferentes experiências adversas na infância, sobre a confiança nas informações oficiais sobre a Covid-19, se apoiam o fim do distanciamento social e das máscaras obrigatórias e a hesitação em tomar as vacinas.Os resultados mostraram que quanto mais traumas na infância, maior a probabilidade de desconfiar das informações sobre a Covid-19, de se sentirem injustamente restringidos pelo governo e de apoiar o fim das máscaras faciais obrigatórias.De acordo com o estudo, as pessoas têm duas vezes mais probabilidades de desrespeitar as regras da Covid se tiverem quatro ou mais traumas em comparação com quem não tem nenhum.Cabe ressalvar que este foi um estudo observacional e que não é passível de estabelecer uma causa-efeito.