Itália soma mais 8.804 casos e 83 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Itália registou mais 8.804 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e somou 83 novos óbitos. Com os dados agora divulgados, o total acumulado de casos em Itália subiu para 381.602. As mortes por Covid-19 estão agora fixadas nos 36.372.O último boletim do Ministério da Saúde italiano revela ainda que há 99.266 casos activos no país, dos quais 5.796 em hospitais e 586 em unidades de cuidados intensivos.A região da Lombardia, cuja capital é Milão, continua a ser a mais afectada pela doença e soma já 118.711 casos, 2.067 dos quais nas últimas 24 horas.