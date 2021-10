Macau aprova vacina chinesa para maiores de 12 anos

O Governo de Macau aprovou esta segunda-feira a vacinação para maiores de 12 anos com a vacina inativada do laboratório chinês Sinopharm.

"A idade dos destinatários aplicáveis de vacinas inativadas contra a COVID-19 foi reduzida de 18 para 12 anos", de acordo com um comunicado, sobre a medida que entra esta segunda-feira em vigor, divulgado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Na mesma nota, as autoridades acrescentaram que "a vacina inativada contra o novo tipo de coronavírus é agora aplicável às pessoas com idade igual ou superior a 12 anos e inferior a 60 anos e às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos com boas condições de saúde e maior risco de exposição; a vacina de mRNA é aplicável às pessoas com idade igual ou superior a 12 anos".