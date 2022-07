Presidente norte-americano Joe Biden está infetado com Covid-19

O presidente norte-americano Joe Biden testou positivo à Covid-19 esta quinta-feira.De acordo com um comunicado da Casa Branca, citado pela Reuters, o líder dos EUA está com "sintomas muito ligeiros" e a ser tratado com Paxlovid.

O presidente, de 79 anos, vai continuar a trabalhar de casa até testar negativo à doença, encontrando-se isolado na Casa Branca.



Todos os contactos próximos que Joe Biden teve recentemente vão ser informados pela presidência.

Na nota é relembrado que Joe Biden está "totalmente vacinado e tem as duas doses de reforço".