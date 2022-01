Primeiro caso de dupla infecção de Covid-19 e gripe detetado em Israel  

Foi detetado um caso de dupla infeção de Covid-19 e gripe esta semana em Israel. O caso é raro e a paciente é uma mulher grávida que não estava vacinada contra nenhuma das doenças.

A mulher estava internada no Rabin MedicalCenter, em Petah Tikva, e testou positivo às duas doenças à chegada ao hospital, de acordo com o The Times Of Israel. A informação foi avançada este domingo pelo Ministério da Saúde de Israel.

O caso está a ser estudado e ainda não se sabe se a combinação das duas doenças pode provocar uma infeção mais grave. As autoridades de saúde afirmam ainda que é possível que mais pessoas tenham estado duplamente infetadas, sem terem sido diagnosticadas.