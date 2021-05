Quase 3,3 milhões de mortos e 156,7 milhões de infeções por Covid-19 desde o início da pandemia

A Covid-19 já provocou quase 3,3 milhões de mortos e mais de 156,7 milhões de infeções a nível mundial, registando-se mais 884.761 novos contágios em 24 horas, segundo o balanço diário da France-Presse (AFP).

No total, e desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, pelo menos 156.790.180 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo e 3.272.332 mortos, tendo sido registados mais 13.882 vítimas mortais, desde sexta-feira, e mais 844.761 novas infeções, números que estão em linha com os valores do dia anterior.

A grande maioria dos pacientes recupera da doença Covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, mas uma parte destas pessoas ainda relatam sentir alguns sintomas associados durante semanas ou mesmo até meses, segundo a agência noticiosa AFP.