Regulador anuncia sexta-feira se dá luz verde a Pfizer em jovens

Agência Europeia do Medicamento (EMA) anuncia na sexta-feira, depois de uma reunião extraordinária do Comité de Medicamentos para Uso Humano, a decisão quanto à administração da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 em jovens entre os 12 e os 15 anos.



Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esperar, ainda este mês, a autorização da EMA para começar a administrar jovens com a vacina desenvolvida pela Pfizer.

