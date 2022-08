Reino Unido desce alerta para a Covid-19 para nível dois

O Reino Unido anunciou esta quarta-feira a descida do alerta para a Covid-19, para o nível dois numa escala de cinco, graças ao menor impacto nos serviços de saúde, justificou o Ministério da Saúde.

A decisão, tomada a conselho dos diretores gerais de Saúde de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, significa que o vírus continua em circulação na população, mas as pressões no sistema de saúde e a transmissão estão estáveis ou em declínio.

"Os hospitais e os sistemas de saúde em geral continuam extremamente movimentados em geral, mas a vaga de verão causada pelas [estirpes] BA.4 e BA.5 [da variante Ómicron] está a desacelerar e a doença grave direta resultante da Covid tem agora uma proporção muito menor", explicou, num comunicado.