Surto de coronavírus com 200 crianças infetadas em campo de férias onde máscara não era obrigatória

Mais de 200 crianças foram infetadas com o novo coronavírus num surto de covid-19 ocorrido num campo de férias no estado de Georgia , EUA, agora revelado pelo Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original). No total, 260 pessoas, das mais de 500 crianças, adolescentes e funcionários, foram infetadas e, critica a CDC, o uso de máscara não era obrigatório, mesmo nas atividades dentro das instalações do campo.

A CDC apresentou ainda como exemplo de má prática o facto de muitos edifícios, que acomodavam as crianças, não terem ventilação adequada nem permitirem um arejamento seguro dos espaços.

Segundo o relatório, o campo de férias estava em atividade entre 21 e 27 de junho. No dia 24, um monitor adolescente que tinha apresentado sintomas testou positivo para o novo coronavírus. A CDC aponta ainda que, apesar do jovem infetado e os que com ele tinham estado terem regressado a casa no mesmo dia, o campo continuou a funcionar durante mais 3 dias,

As crianças dormiam nas mesmas cabanas, "cantavam e faziam atividades em conjunto, o que possivelmente terá contribuído para a transmissão alargada", nota a CDC. As crianças entre os seis e os 10 anos apresentaram a taxa de infeção mais alta (51% do número de casos positivo entre o total de participantes), seguidas dos adolescentes com idades entre os 11 e os 17 anos – 44%.

A CDC conclui que o que aconteceu neste surto "mostra que crianças de todas as idades são suscetíveis" ao novo coronovírus e, especialmente quando integradas em grandes grupos, "podem ter um papel importante na transmissão" da Covid-19.