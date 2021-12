Variante Ómicron da Covid aumentou 3000% numa semana no Reino Unido

O número de pessoas no Reino Unido infetadas com a variante Ómicron do novo coronavírus aumentou 3.000% numa semana, de 11 para 336, tendo o ministro da Saúde britânico reconhecido esta segunda-feira haver casos sem origem em viagens do estrangeiro.

"Podemos concluir que existe agora transmissão na comunidade em várias regiões de Inglaterra", afirmou Sajid Javid numa intervenção no Parlamento britânico para atualizar os deputados sobre a situação.

O ministro adiantou que uma "análise recente da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido sugere que o intervalo entre a infeção e infecciosidade pode ser mais curto para a variante Ómicron", ou seja, o período de incubação é mais curto.