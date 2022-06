Xangai termina bloqueio da Covid-19, mas sai "traumatizada"

Os moradores de Xangai saborearam esta quarta-feira o fim de dois meses de bloqueio, mas "o terror" suscitado pela escassez de alimentos, violência e isolamento de casos positivos de Covid-19 em condições degradantes deve deixar cicatrizes.

"Ninguém pode compreender a ansiedade e o medo que sentimos nos últimos dois meses", contou à Lusa Chiara, uma fotógrafa italiana radicada na "capital" económica da China.

Um surto de Covid-19 na mais populosa cidade da China, provocado pela variante Ómicron altamente contagiosa, levou as autoridades chinesas a impor medidas de confinamento extremas, no âmbito da estratégia de 'zero casos', assumida como um triunfo político pelo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping.