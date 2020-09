1 871 Mortos | 64 596 Pessoas Infetadas | 44 18 5 Doentes Recuperados

O número de mortos por Covid-19 voltou a aumentar em Portugal esta segunda-feira: mais quatro pessoas morreram da doença. Três dos óbitos registaram-se na Região do Norte e o quarto em Lisboa e Vale do Tejo.De acordo com o boletim da DGS, há mais 613 infetados nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 64 594 casos ativos. Dos infetados de hoje, 178 são da Região do Norte, 338 são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 51 na Região do Centro, 27 no Alentejo, 10 no Algarve, 8 na Madeira e 1 nos Açores.Há 477 pessoas internadas, mais 25 pessoas que este domingo, e 61 delas encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro que ontem.Há ainda mais 116 pessoas recuperadas da doença, totalizando 44 185 recuperados desde o início da pandemia.