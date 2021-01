11 012 Mortos | 653 878 Pessoas Infetadas | 475 485 Doentes Recuperados

Portugal regista esta terça-feira mais 291 mortos e 10765 infetados por coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 11012 vítimas mortais e 653878 casos confirmados.Há mais 52 pessoas internadas em enfermarias (num total de 6472), mas menos duas em cuidados intensivos (765).475485 pessoas já recuperaram da doença, 13728 delas nas últimas 24 horas.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 5785 das novas infeções; segue-se a Região Norte, com mais 2893; a Região Centro com mais 1407; o Alentejo, com mais 339 e o Algarve com mais 203.Em atualização