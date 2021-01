11 886 Mortos | 698 583 Pessoas Infetadas | 504 886 Doentes Recuperados

O País contabiliza desde o início da pandemia 11886 vítimas mortais e 698583 casos confirmados.

504886 pessoas já recuperaram da doença, 11 187 delas nas últimas 24 horas.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 7123 das novas infeções; segue-se a Região Norte, com mais 3198 ; a Região Centro com mais 1842; o Alentejo, com mais 486 e o Algarve com mais 381.A Madeira registou 105 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3863 infeções e 37 mortes devido à covid-19.