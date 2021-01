11305 Mortos | 668951 Pessoas Infetadas | 484753 Doentes Recuperados

Portugal regista esta quarta-feira mais um recorde de óbitos:293. Há ainda a registar 15073 infetados por coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 11 305 vítimas mortais e 668 951 casos confirmados.Há mais 131 pessoas internadas em enfermarias (num total de 6 603), e mais 18 em cuidados intensivos (783).484 753 pessoas já recuperaram da doença, 9 268 delas nas últimas 24 horas.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 7605 das novas infeções; segue-se a Região Norte, com mais 3959; a Região Centro com mais 2309; o Alentejo, com mais 484 e o Algarve com mais 500.A Madeira registou 191 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 3 663 infeções e 34 mortes devido à covid-19.Na Região Autónoma dos Açores foram registados 25 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3 309 infeções e 24 mortos.Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.