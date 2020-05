1247 Mortos | 29432 Pessoas Infetadas | 6431 Doentes Recuperados | 298501 Casos Suspeitos

Portugal regista esta terça-feira 1247 mortos por coronavírus. O número de óbitos em 24 horas aumentou comparativamente ao dia de ontem: há mais 16 vítimas mortais (ontem registaram-se 13).O número total de infetados é de 29432, mais 223 novos casos em comparação com o dia anterior.O número de recuperados também aumentou ligeiramente nas últimas 24 horas. Uma pessoa recuperou da doença, o que eleva o número total de recuperados para 6431.Há 629 doentes internados em hospitais (mais um do que ontem), dos quais 101 se encontram em unidades de Cuidaos Intensivos (menos quatro do que segunda-feira).

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24