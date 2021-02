Há mais 203 mortos e 2583 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.

Esta terça-feira o número de internados pela doença desceu: Há menos 274 pessoas em unidades hospitalares, prefazendo agora um total de 6070 internamentos. Regista-se ainda um total de 862 pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, menos 15 que esta segunda-feira.





O maior número de mortes e novos infetados registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 115 óbitos e 1214 casos de infeção, seguindo-se a Região Norte com 649 infetados e 35 mortos, o Centro com 439 novos casos e 34 mortos, o Alentejo com 119 infetados e 16 óbitos e por fim o Algarve, com uma morte e 88 infetados.