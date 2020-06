O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta segunda-feira. Há 1485 óbitos a registar, mais 6 mortes nas últimas 24 horas em Portugal. Há mais 192 infetados nas últimas 24 horas, totalizando 34885.

Número de pessoas que recuperaram da doença voltou a aumentar. Há mais 161 recuperados. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (807), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (403), do Centro (244), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica.