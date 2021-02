15 183 Mortos | 784 079 Pessoas Infetadas | 661 525 Doentes Recuperados

Portugal contabiliza este sábado mais 149 mortos e 2856 casos de coronavírus.



O País registou desde o início da pandemia 15 183 vítimas mortais e 784 079 casos confirmados da doença.



Há menos 380 pessoas internadas (4850) e menos 43 em unidades de cuidados intensivos (803).



Em 24 horas, 8786 pessoas recuperaram da doença, num total de 661 525.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista mais 1440 casos, seguida da Região Norte, com mais 677, a região Centro, com mais 490, o Alentejo com mais 113 e o Algarve com mais 70.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registaram mais 61 e cinco novos casos, respetivamente.



Relativamente aos óbitos, 80 concentraram-se na região LVT; 25 no Centro; 21 no Norte; 12 no Alentejo e 11 no Algarve.