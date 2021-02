15 321 Mortos | 785 756 Pessoas Infetadas | 665 316 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 138 mortes e 1677 novos casos de coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 15321 vítimas mortais e 785 756 casos confirmados da doença, segundo dados do mais recente Boletim Epidemiológico da DGS.Há menos 24 pessoas internadas (4826 no total), e menos oito em unidades de cuidados intensivos (795).A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza mais 708 novos casos, seguindo-se a Região Norte, com mais 584, o Centro, com mais 245; o Alentejo, com mais 58 e o Algarve com mais 49.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores têm mais 27 e 6 novos casos, respetivamente.Na distribuição de vítimas mortais, a Região LVT concentra 75 dos óbitos registados este domingo. A Região Centro tem mais 27 óbitos, o Norte mais 20, o Alentejo mais 11 e o Algarve mais cinco.No total, desde o início da pandemia, o vírus atingiu 430 399 mulheres e 355 095 homens. 262 casos são de sexo desconhecido e estão sob investigação.Em atualização