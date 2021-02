O País contabiliza desde o início da pandemia 15411 vítimas mortais e 787 059 casos confirmados da doença, segundo dados do mais recente Boletim Epidemiológico da DGS.



Portugal registou nas últimas 24 horas mais 90 mortes e 1303 novos casos de coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 15411 vítimas mortais e 787 059 casos confirmados da doença, segundo dados do mais recente Boletim Epidemiológico da DGS.





Há mais 6 pessoas internadas (4832 no total), e menos 11 em unidades de cuidados intensivos (784).









Até ao momento, 668 854 recuperaram da doença, 3 538 só nas últimas 24 horas. Há 15 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.



Os casos ativos em Portugal também registam uma redução, havendo 102 794 pessoas com o vírus ativo, menos 2 325 do que no domingo.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza mais 779 novos casos, seguindo-se a Região Norte, com mais 288, o Centro, com mais 98; o Alentejo, com mais 70 e o Algarve com mais 30.



A Região Autónoma da Madeira tem mais 38 novos casos e os Açores não registam novos casos nem mortes por Covid-19.



Na distribuição de vítimas mortais, a Região LVT concentra 48 dos óbitos. A Região Centro tem mais 15 óbitos, o Norte mais 18, o Alentejo mais 3 e o Algarve mais seis.



As autoridades de saúde têm em vigilância 131 521 contactos, menos 7881 relativamente a sábado. Este indicador tem também acompanhado os reduções nos outros parâmetros e registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.