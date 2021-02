15 522 Mortos | 788 561 Pessoas Infetadas | 677 719 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 111 mortes e 1502 novos casos de coronavírus.O País contabiliza desde o início da pandemia 15522 vítimas mortais e 788 561 casos confirmados da doença, segundo dados do mais recente Boletim Epidemiológico da DGS.Há menos 350 pessoas internadas (4482 no total), e menos 32 em unidades de cuidados intensivos (752).Até ao momento, 677 719 recuperaram da doença, 8 865 só nas últimas 24 horas. Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.Os casos ativos em Portugal também registam uma redução, havendo 95 320 pessoas com o vírus ativo, menos 7 474 do que na segunda-feira. A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabiliza mais 610 novos casos, seguindo-se a Região Norte, com mais 406, o Centro, com mais 300; o Alentejo, com mais 65 e o Algarve com mais 74.A Região Autónoma da Madeira tem mais 46 novos casos e os Açores mais um novo caso.Na distribuição de vítimas mortais, a Região LVT concentra 59 dos óbitos. A Região Centro tem mais 20 óbitos, o Norte mais 20, o Alentejo mais 10 e o Algarve mais dois.As autoridades de saúde têm em vigilância 123 180 contactos, menos 8 341 relativamente a segunda-feira. Este indicador tem também acompanhado os reduções nos outros parâmetros e registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.