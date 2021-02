15 897 Mortos | 796 339 Pessoas Infetadas | 696 916 Doentes Recuperados

Até ao momento o País contabiliza 15897 vítimas mortais e 796339 casos confirmados desde o início da pandemia.







Nas últimas 24 horas mais 5050 pessoas recuperaram da doença, num total de 696916.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 76 mortos e 1570 novos casos de Covid-19.Até ao momento o País contabiliza 15897 vítimas mortais e 796339 casos confirmados desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas mais 5050 pessoas recuperaram da doença, num total de 696916.



Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição. Hoje Portugal tem 83526 casos ativos, menos 3556.



De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, a Região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 770 novos casos, seguindo-se a Região Norte com mais 369, a Região Centro com mais 214, mais 31 o Alentejo e mais 84 no Algarve.



Relativamente aos óbitos, a Região LVT concentra 36 das mortes registadas, seguindo-se a Região Norte, com mais 18 vítimas; a Região Centro, com mais 13, o Alentejo, com mais seis e o Algarve com mais três.