16 023 Mortos | 798 074 Pessoas Infetadas | 701 409 Doentes Recuperados

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 61 mortos e 549 novos casos de Covid-19.O País contabiliza até ao momento 16023 vítimas mortais e 798074 casos confirmados desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas mais 2187 pessoas recuperaram da doenaça, num total de 701409.Há mais seis pessoas internadas em enfermaria (3322, no total), mas menos 11 doentes em unidades de cuidados intensivos (627, no total).A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista esta segunda-feira 278 novos casos, seguindo-se a Região Norte, com mais 107; o Centro com mais 48, o Alentejo com mais 33 e o Algarve com mais 22.As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores registam mais 56 e cinco casos, respetivamente.