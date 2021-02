16 086 Mortos | 799 106 Pessoas Infetadas | 705 976 Doentes Recuperados

De acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS, divulgado esta terça-feira, Portugal contabiliza 16086 vítimas mortais e 799106 casos confirmados desde o início da pandemia.







Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 77.044 casos ativos hoje, menos 3.598. Portugal registou nas últimas 24 horas mais 63 mortos e 1032 novos casos de coronavírus.De acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS, divulgado esta terça-feira, Portugal contabiliza 16086 vítimas mortais e 799106 casos confirmados desde o início da pandemia.Há 705976 pessoas recuperadas da doença, mais 4567 nas últimas 24 horas. Há 23 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções. Hoje representa quatro vezes mais.Relativamente aos internados, há menos 310 doentes em enfermaria (total de 3012) e menos 30 em unidades de cuidados intensivos (597 no total).Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 77.044 casos ativos hoje, menos 3.598.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 493 dos novos casos; segue-se a Região Norte com mais 186; o Centro com mais 146; o Algarve com mais 61 e o Alentejo com mais 51.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 93 e três novos casos, respetivamente.







Na caracterização demográfica dos casos confirmados, 437523 dizem respeito a mulheres e 361311 a homens. 272 casos são de sexo desconhecido e encontram-se sob investigação.



Em relação aos óbitos confirmados desde o início da pandemia, 8405 foram elementos do sexo masculino e 7681 do sexo feminino.



As autoridades de saúde têm em vigilância 70.767 contactos, menos 8.932 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro. De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 694.297 pessoas vacinadas: 444.730 com a primeira dose e 249.567 com a segunda dose.

Na distribuição de óbitos, a Região LVT concentra 36 mortes; o Centro mais 11; o Norte mais nove, o Alentejo mais cinco e o Algarve mais duas.