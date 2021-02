16 136 Mortos | 800 586 Pessoas Infetadas | 709 054 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 50 mortos e 1480 novos casos de coronavírus.











De acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS, divulgado esta quarta-feira, Portugal contabiliza 16136 vítimas mortais e 800586 casos confirmados desde o início da pandemia.





Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 75396 casos ativos hoje, menos 1648.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 772 dos novos casos; segue-se a Região Norte com mais 327; o Centro com mais 198; o Algarve com mais 51 e o Alentejo com mais 84.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 45 e três novos casos, respetivamente.



Na distribuição de óbitos, a Região LVT concentra 31 mortes; o Centro mais sete; o Norte mais sete e o Alentejo mais quatro.