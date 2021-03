16 351 Mortos | 804 956 Pessoas Infetadas | 720 235 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 34 mortos e 394 novos casos de coronavírus, de acordo com o Boletim Epidemiológico da DGS.O País contabiliza no total 16 351 vítimas mortais e 804 956 casos confirmados desde o início da pandemia.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra 238 dos novos casos; segue-se a Região Norte com mais 74; o Centro com mais 27; o Alentejo com mais 15 e o Algarve com mais 12.