16 389 Mortos | 805 647 Pessoas Infetadas | 723 465 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 38 mortes relacionadas com a Covid-19 e 691 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).O País contabiliza no total 16 389 vítimas mortais e 805 647 casos confirmados desde o início da pandemia.Relativamente aos internados, há mais 170 doentes em enfermaria (total de 1997) e menos 23 em unidades de cuidados intensivos (446 no total).