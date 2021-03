16 595 Mortos | 811 306 Pessoas Infetadas | 734 218 Doentes Recuperados

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 30 mortos e 847 novos casos de coronavírus. O País regista desde o início da pandemia 16595 óbitos e 811 306 casos confirmados.Os dados indicam ainda que 1872 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 734 218 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020. Há 37 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da DGS desta terça-feira, o número de doentes internados continua a descer: há menos 125 pessoas em enfermarias (1278) e menos 30 em unidades de cuidados intensivos (312).Há menos 1785 contactos em vigilância, num total de 22096 .Relativamente à distribuição de casos, a Região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 288 infetados, o Norte mais 147, o Centro mais 63, Alentejo mais 3 e o Algarve mais 4. Relativamente aos óbitos, esta terça-feira morreram 20 pessoas vítimas da doença na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 6 na zona Centro, 3 na Região Norte e uma no Alentejo. O Algarve não registou óbitos.